داعية يكشف حكم الكذب الأبيض في الإسلام

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن الكذب كله حرام ومن الكبائر، وليس في الكذبِ كذبٌ أبيضُ، بل كُلُه أسودُ حتى الكذب في المزاح مؤاخذ عليه الإنسان ومدونٌ في صحيفة سيئاته يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ النَّاسَ كَاذِبًا لِيُضْحِكَهُمْ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ".



وأضاف "علي"، خلال لقائه مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ما ابتدعه المبتدعة من الكذب في وقت معين مخصوص كالشهر الرابع من التاريخ الميلادي أبريل من أجل الضحك والمزاح؛ يتعمد الكذب الكبير والمكلف ماديًا وحسيًا ومعنويًا، يعد كذب أسود ومحرم شرعًا ومن الكبائر.



وتابع: "يقول النبي ﷺ ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له، ثم ويل له ما يجوز للإنسان أن يتكلم بالباطل ليضحك الناس، عليه أن يصون لسانه وألا يعلق شيئًا يضحك الناس، وهو لا يجوز في نفسه إما كذب وإما سب لأحد وإما استهزاء بأحد كل هذا منكر".

