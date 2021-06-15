إصابة شخصين في حادث مروع بالطريق الدائري بالوراق

أصيب رجل وسيدة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري مساء اليوم الثلاثاء.





تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق المشار إليه.





وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع بين سيارة نقل بمقطورة ودراجة نارية بنطاق قسم الوراق، ما أسفر عن إصابة رجل وسيدة كانا يستقلانها.





وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، ودفعت إدارة المرور بونش إغاثة لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.