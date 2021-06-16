السعي للوحدة الإفريقية.. 3 إنجازات دولية لوزارة البيئة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر بمجلس النواب، بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لاستعراض أنجزته الوزارة في الملفات البيئية الدولية كما أجابت على تساؤلات السادة اعضاء اللجنه بشأن عدد من الملفات البيئية المحلية.

وترصد " الفجر " في السطور التالية الدولة أبرز انجازات في الملفات البيئية الدولية:

١-خروج العديد من الاتفاقيات الدولية بداية من اتفاقيات ريو عام ١٩٩٢ من خلال الدكتور مصطفى طلبة مدير برنامج الأمم المتحدة إنذاك الذى كان له دورًا كبيرًا فى الخروج بتلك الإتفاقية حتى عام ٢٠١٨ عندما أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة لربط إتفاقيات ريو الثلاث والتى تعد أهم إتفاقيات أثرت على مسار المجتمع الدولى.





٢-سعى مصر الدائم إلى توحيد الصوت الإفريقى من خلال توحيد المطالب الإفريقية وعرضها على المستوى الدولى فى كافة المحافل وذلك منذ ترأس وزيرة البيئة لمؤتمر وزارء البيئة الأفارقة حيث ظهر حينها مصطلح أفريقيا تتحدث بصوت واحد نظرًا للتاثيرات الكبيرة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجى المتميز فى أفريقيا وتسببها فى ظاهرة التصحر.





٣-كما ساهمت تلك الوحدة الإفريقية فى الخروج بمبادرتى الطاقة المتجددة وتغير المناخ.



