Advertisements

السعي للوحدة الإفريقية.. 3 إنجازات دولية لوزارة البيئة

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:22 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
Advertisements
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر بمجلس النواب، بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لاستعراض أنجزته الوزارة في الملفات البيئية الدولية كما أجابت على تساؤلات السادة اعضاء اللجنه بشأن عدد من الملفات البيئية المحلية.
وترصد "الفجر" في السطور التالية الدولة أبرز انجازات في الملفات البيئية الدولية:
١-خروج العديد من الاتفاقيات الدولية بداية من اتفاقيات ريو عام ١٩٩٢ من خلال الدكتور مصطفى طلبة مدير برنامج الأمم المتحدة إنذاك الذى كان له دورًا كبيرًا فى الخروج بتلك الإتفاقية حتى عام ٢٠١٨ عندما أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة لربط إتفاقيات ريو الثلاث والتى تعد أهم إتفاقيات أثرت على مسار المجتمع الدولى.

٢-سعى مصر الدائم إلى توحيد الصوت الإفريقى من خلال توحيد المطالب الإفريقية وعرضها على المستوى الدولى فى كافة المحافل وذلك منذ ترأس وزيرة البيئة لمؤتمر وزارء البيئة الأفارقة حيث ظهر حينها مصطلح أفريقيا تتحدث بصوت واحد نظرًا للتاثيرات الكبيرة للتغيرات المناخية على التنوع البيولوجى المتميز فى أفريقيا وتسببها فى ظاهرة التصحر.

٣-كما ساهمت تلك الوحدة الإفريقية فى الخروج بمبادرتى الطاقة المتجددة وتغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة ان هناك تطورًا كبيرًا تشهده العديد من المحميات وهو ما يدل عليه ضم الإتحاد الدولى لصون الطبيعة محميتى وادى الحيتان ورأس محمد للقائمة الخضراء اى انها محميات لها إدارة وصيانة مستمرة وتم الترويج لهذا القرار عبر حملة" eco Egypt" وشهدت تلك المحميتين منذ الترويج لهذا القرار تضاعف فى أعداد روادها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين فؤاد بوابة الفجر الفجر أعضاء اللجنة

أخبار تهمك

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

شوقي غريب يفاجئ الجميع ويستبعد نجم الأهلي من قائمة المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 3 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ يوم

عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| 37 حالة وفاة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يتطلع لضم نجم مانشستر سيتي في صفقة تبادلية.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

هازارد يثير استياء ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| إثيوبيا تعلن بناء سد جديد ارتفاعه 80 مترًا

منذ حوالي 3 ساعات

4 نجوم في صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ يوم

ديباي يقترب من برشلونة وهذا موعد الإعلان الرسمي

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

"الفضلي": 65 مبادرة ضمن استراتيجية البيئة تدعم جهود الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر

الفضلي: اعتماد 64 مبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة

في حفل تخريج أول دفعة للدبلوم البيئي بجامعة القاهرة.. الخشت: قضايا البيئة جزء من الملف الحضاري للأمتنا

وزيرة البيئة تشارك في احتفالية مشروع "بناء القدرات الوطنية"

وزيرة البيئة: نعمل على وضع محميات الفيوم على خريطة السياحة

وزيرة البيئة تبحث مع السفير الفرنسي تعاون مصري فرنسي لدعم المبادرة الرئاسية المصرية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:33 م

عاجل - انفراد.. نجم بيراميدز يطلب الرحيل من أجل الانتقال إلى الأهلي

أسلوب الثعبان.. إثيوبيا تطرح لعبة خبيثة بشأن سد النهضة وخبير يفضحها

10:43 م

قطر تصفع إثيوبيا وتعلن موقفها بشأن أزمة سد النهضة.. ومصر تفرض حصارا دبلوماسيا

11:23 م

عاجل.. طائرات إسرائيلية تشن هجومًا جديدًا على قطاع غزة

12:33 ص

هازارد يثير استياء ريال مدريد

04:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة