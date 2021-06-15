"30 جنيه قسط".. تعرف على موعد توصيل الغاز الطبيعي للمنازل



شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة العديد من طلبات الإحاطة، بشأن خطة توصيل الغاز الطبيعي، لجميع المحافظات، فضلًا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، وطلبا إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا.



في هذا السياق، ترصد بوابة "الفجر" أبرز تصريحات وزير البترول خلال الجلسة العامة، والتي جاءت كالتالي:





1- استوردنا الغاز الطبيعى، فى الفترة من عام 2014 حتى 2016، بقيمة 2.5 مليار دولار، والأن أصبحنا نصدره



2- حققنا فى عام 20202021نحو 615 مليون دولار بالرغم من كورونا





3- الميزان التجارى فى قطاع البترول، أصبح إيجابيا





4- ما تحقق فى قطاع الغاز الطبيعى، لم يأتى بالصدفة، ولدينا استراتيجية وخطة واضحة





5- توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالتقسيط لمدة 6 سنوات بدون فوائد بمعدل 30 جنيها قسطا شهريا



6- الوحدات السكنية التى سيتم توصيل الغاز لها ضمن حياة كريمة، ما يقرب من 4 ملايين وحدة





7- الغاز الطبيعي يصل لـ 80 مليون مواطن خلال 3 سنوات





8- من المؤشرات الايجابية لنمو قطاع الغاز هو تأسيس منتدي غاز شرق المتوس



9- لأول مرة في الشرق الاوسط تم طرح مزايدة للبترول والغاز عن طريق المنصة الالكترونية



10- مصر تلعب دور للعمل مع أوربا كمستفيد أول من موقعنا علي البحر المتوسط



11- مشكلة انقلاب السيارات المحملة بالوقود على الطرق خطر ولابد أن يتوقف



12- تجنب انقلاب سيارات الوقود تقتضي مراعاة الأوزان، وأن تكون مطابقة للمواصفات