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توفير جرعات جديدة من لقاح "أسترازينيكا".. تعرف على مستجدات كورونا في مصر

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تواصل الدولة المصرية جهودها، في مواجهة جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يزيد على 176 مليونا، و339 ألف حالة إصابة، وأكثر من 3 ملايين و813 ألف حالة وفاة.

فإلى جانب الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرا، والتي كانت سببا رئيسا وراء تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تكثف الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، جهودها، من أجل توفير مزيد من جرعات لقاحات كورونا المختلفة، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، استمرارا لجهودها في هذا السياق، إذ سبق أن دشنت مصر حملة لتطعيم الأطقم الطبية، ثم المرضى وكبار السن، حتى تم إطلاق الحملة القومية لتطعيم المواطنين ضد كورونا، بهدف تعزيز المناعة المجتمعية ضد الجائحة، ومن ثم تسهل عملية السيطرة عليها.

وفي هذا السياق، التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالمدير العام لمرفق "الكوفاكس"، التابع للتحالف الدولي للقاحات والأمصال (GAVI)، أوريليا نجوين، وذلك بمقر البعثة الدائمة للأمم المتحدة بالسفارة المصرية في جنيف، خلال زيارتها لمدينة جنيف السويسرية، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجالات الصحة مع عدد من المنظمات الدولية والأممية.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" نتائج زيارة وزيرة الصحة والسكان لجينيف، ومستجدات جائحة كورونا في مصر.



خطة التوريد العاجل لدفعات لقاحات كورونا إلى مصر

خلال لقاء وزويرة الصحة والسكان بالمدير العام لمرفق "الكوفاكس"، التابع للتحالف الدولي للقاحات والأمصال (GAVI)، تم مناقشة خطة التوريد العاجل لدفعات لقاحات فيروس كورونا إلى مصر، وكذلك توريد الدفعات المستقبلية ضمن الربع الثاني للاتفاقية على مدار شهري يوليو وأغسطس المقبلين، من خلال مرفق "كوفاكس" والذي شاركت فيه مصر منذ شهر ديسمبر 2020، وتحصل مصر من خلاله على 40 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا.



1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن مصر ستستقبل حوالي 1.9 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا"، من مرفق "كوفاكس"، خلال الأيام المقبلة، ضمن الربع الأول للاتفاقية.



تصنيع اللقاح محليا

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة التحديات التي تواجه التوزيع العادل للقاحات، حيث أكدت الوزيرة استعداد مصر للتعاون مع مرفق "كوفاكس" ومختلف المصنعين لإنتاج اللقاحات من خلال المصانع المصرية، للمساهمة في تسريع توريد اللقاحات لمختلف الدول، كما استعرضت في هذا الصدد الخطوات التنفيذية التي اتخذتها مصر لتصنيع لقاح فيروس كورونا محليًا.

كما أكدت وزيرة الصحة والسكان على أهمية تعظيم الاستفادة من قدرات الدول التصنيعية للقاحات لمواجهة الجائحة في دعم استراتيجية تصنيع اللقاحات الخاصة بمختلف الأمراض، مشيرة إلى قدرة وجاهزية مصر لتصنيع اللقاحات من خلال مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".



مصر استقبلت 2.2 مليون جرعة من "كوفاكس"

ووجهت الوزيرة الشكر لمرفق "كوفاكس"، لإمداد مصر بحوالي 2.2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد على مدار الفترة الماضية، ووضع مصر ضمن أولوية الدول لتوريد اللقاحات إليها وسط التحديات العالمية في محدودية الإنتاج وزيادة الطلب على تلقي اللقاح.



إحصائيات كورونا في مصر

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الإثنين، عن خروج 701 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201739 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 613 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، بلغ 273795 حالة، من ضمنهم 201739 حالة تم شفاؤها، و15654 حالة وفاة.

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