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إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية يتقلص 6.6% خلال أسبوع

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تقلص إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 12 يونيو الجاري، بنحو 6.6% من حيث القيمة و1.9% بعدد العمليات المنفذة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 5 يونيو 2021.

 

وبحسب رصد أجراه "معلومات مباشر"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 12 يونيو نحو 8.87 مليار ريال، مقارنة بنحو 9.49 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبزيادة بلغت نحو 623 مليون ريال.

 

التراجع في الإنفاق عبر نقاط البيع طال كافة القطاعات باستثناء "محطات الوقود"

 

وبالنسبة لأداء القطاعات مقارنة بالأسبوع السابق، فقد تراجعت المبيعات في جميع القطاعات، باستثناء محطات الوقود التي سجلت 1.1% نموا، واستقرت مبيعات المنافع العامة عند مستواها الأسبوع السابق.

 

وزادت مبيعات محطات الوقود إلى 558.85 مليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي، مقابل 553.02 مليونا الأسبوع السابق.

 

وتصدر التراجعات قطاع "التعليم" متقلصا بنحو 27%، ليبلغ الإنفاق نحو 57.31 مليون ريال، مقارنة بما قيمته 78.96 مليونا الأسبوع المنتهي 5 يونيو الجاري.

 

 تلاه قطاع "الترفيه والثقافة" بانخفاض قدره 10.3% مسجلا مبيعات بقيمة 235.87 مليون ريال، وأتى ثالثا قطاع "الاتصالات" بانخفاض قدره 9.9%، ثم قطاع "السلع والخدمات المتنوعة" الذي سجل مبيعات بلغت 814.39 مليون ريال متراجعا 9.4%.

 

"الأطعمة والمشروبات" و"المطاعم والمقاهي" يستحوذان على 29.4% من إجمالي الإنفاق الأسبوعي

 

وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، نجد مبيعات قطاع "الأطعمة والمشروبات" وهو يشكل 15.07% من إجمالي مبيعات أجهزة نقاط البيع، ثم تأتي مبيعات قطاع "المطاعم والمقاهي" ثانيا والتي تشكل 14.3% أو ما يعادل 1.27 مليار ريال، ثم القطاعات الأخرى غير المصنفة بما قيمته 1.18 مليار ريال.

 

وبالنسبة لعدد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي، فانخفضت أيضا بنحو 1.9% لتبلغ نحو 100.417 مليون عملية لجميع القطاعات، مقارنة نحو 102..397 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه.

 

"حائل" أقل مدن السعودية إنفاقا عبر نقاط البيع خلال الأسبوع و"الرياض" في الصدارة

 

وسيطر التراجع في إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع على كافة مدن المملكة، كما تصدرت الرياض قائمة الأعلى إنفاقا بقيمة 2.73 مليار ريال رغم التراجع 6.3% مقارنة بالأسبوع السابق إلا أنها استحوذت على 30.78% من إجمالي مبيعات نقاط البيع في المملكة، في حين بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.43 مليار ريال ونحو 468.68 مليون ريال في مدينة الدمام.

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