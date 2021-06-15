Advertisements

دبي لصناعات الطيران تصدر سندات بمليار دولار لأجل 3 سنوات

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:16 م
بوابة الفجر
Advertisements
أظهرت وثيقة أن مؤسسة دبي لصناعات الطيران، إحدى أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، أصدرت سندات بقيمة مليار دولار لأجل 3 سنوات عند 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

عيّنت المؤسسة مجموعة من البنوك لترتيب مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبل إصدار مزمع لسندات مقوّمة بالدولار بحسب وكالة “رويترز”.

وعيّنت المؤسسة، المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، "بي.إن.بي باريبا" و"كريدي أجريكول" والإمارات دبي الوطني كابيتال و"جيه.بي مورغان" و"ترست سيكيوريتيز"، وفقاً لما كشفته الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك.

وجمعت المؤسسة 1.25 مليار دولار في صفقة سندات على شريحتين في يناير.

أعلنت دبي لصناعات الطيران في أبريل الماضي، أنها أبرمت اتفاقية لشراء 14 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 وخيار واحد من بوينغ. وتقدر قيمة الطلبية بحوالي 1.8 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

أخبار تهمك

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 12 ساعة

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة مدوية.. أول تحرك من الزمالك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 8 ساعات

تمت.. رومانو يُعلن حسم برشلونة لصفقته الرابعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 9 ساعات

رونالدو يقود البرتغال لتخطي المجر بثلاثية في اليورو

منذ أقل من ساعة

شاهد أهداف مباراة البرتغال والمجر في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:24 م

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

04:37 م

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

01:07 م

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

07:00 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة