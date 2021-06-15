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خالد الجندي: أنا شيخ السلطان بكل فخر وولائي لوطني (فيديو)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه طالب أكثر من مرة أن يخرج شيخا رجلا ويقول "أنا شيخ السلطان"، دون ضغط أو مسألة من أحد، لافتا إلى أنه كان يصف نفسه بشيخ السلطان أي القانون، الذي ينظم ويحكم المجتمع.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "تحملت نتيجة ما أقوله، ولا أطبل لأحد ولا احتاج لمنصب ولا خلافه، فولائي كله لله ورسوله وللوطن، وادينا شوفنا إللى غسل ايده من كل تاريخه أمام المحكمة، بعدما ارتكبت جرائم بسبب فتاويه".

وفي تصريحات سابقة علق الجندي، على شهادة الداعية السلفي محمد حسين يعقوب، أمام المحكمة في قضية داعش امبابة، قائلًا ": "بتاع دبلوم المعلمين رايح المحكمة يقول إحنا بتوع الصلاة على النبى، لا أنت بتاع غزوة الصناديق، جاى تغسل ايدك دلوقتى، وتتبرأ من فتاوي خربت البلد".

وأضاف "اقسم بالله العظيم كأن القرآن نازل دلوقتي وبيتفسر والآية مش محتاجة شرح"، مستشهدا بقول الله تعالى: "إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ".

وتابع "انتوا فاكرين اننا مش هنحاسبكم، جاى النهارده تقول حزبية بغيضة، اومال غزوة الصناديق دى أيه، طبعا شعب طيب حقكم تعملوا أكثر من ذلك، القادم مزهل.. انتظروا المزيد والمزيد من سقوط هذه الأوثان البشرية التي خربت ودمرت المجتمع البلد".

واستطرد "أنا أقول لا قداسة لأحد بعد رسول الله، عودوا نفسكم على حق النقاش والاختلاف، والدليل، اديه غسل ايده منكم بعد ما ارتكبتكم جرائم ولوثتم ايديكم بالدم، وأنا بطالب بمحاسبة كل هؤلاء الذين دمروا بلدنا لولا الجيش المصري والرئيس السيسى غصبا عن انوفهم".

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