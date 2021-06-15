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الإعلان عن تشكيل قمة فرنسا وألمانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي منتخب فرنسا أمام نظيره منتخب ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، يورو 2020.

 

ويتواجد منتخب فرنسا وألمانيا، في مجموعة تضم كل من البرتغال والمجر، حيث يطلق عليها مجموعة الموت.

 

وأعلن ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عن تشكيل فريقه لمباراة ألمانيا، وجاء كالتالي:

 

حراسة المرمى : هوجو لوريس

 

خط الدفاع : لوكاس، كيمبيمبي، فاران، بافارد

 

خط الوسط : كانتي، بوجبا، رابيو

 

خط الهجوم : جريزمان، مبابي، كريم بنزيما

 

في حين أعلن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، عن تشكيل فريقه لمباراة فرنسا وجاء كالتالي:

 

حراسة المرمى: مانويل نوير.

 

خط الدفاع: كيميتش، جينتر، هوميلز، روريجير.

 

خط الوسط: جوسينس، جوندوجان، توني كروس.

 

خط الهجوم: كاي هافيرتز، توماس مولر، جنابري.

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