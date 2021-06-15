أديب: مصر الآن في مرحلة ما قبل النهاية للسقف الزمني لمفاوضات سد النهضة

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين أديب، إن الاجتماع الغير عادي لوزراء خارجية العرب في الدوحة لبحث أزمة سد النهضة، كان مهمًا لعدة أسباب، أهمها أن دولة قطر كان عليها بعد اتفاقية العلا أن تثبت من ناحية الانحيازات والحسابات أنها تخوض دور رئيسي في حل هذه الأزمة وثبت حسن نية وتلعب بالتزامات هذه المصالحة.



وأضاف "أديب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أن مصر الآن في مرحلة ما قبل النهاية فيما يخص السقف الزمني لمفاوضات سد النهضة، قبل أن تلجأ إلى عمل نوعي عسكري تجاه إثيوبيا.



وتابع "نحن الآن على أعتاب معرفة هل هناك اتفاق اللحظة الأخيرة وهل الضغوط من الممكن أن تسفر عن حل عاقل ولا هي حالة ميؤوس منها ولا يمكن عمل أي شيء وهنا علينا الانتقال إلى خطة مكلفة سواء عمل عسكري أو صراع، ولكن مصر قبل أن تقوم بذلك عليها أن تتأكد أنك استنفذت الطرق والجهود الدبلوماسية".

