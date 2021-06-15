Advertisements

عضو لجنة مفاوضات سد النهضة يكشف حقيقة موافقة مصر على جدول الملء (فيديو)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:13 م
كساب أحمد
Advertisements

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، إن الري السوداني بالأمس تحدث بأن عملية الملء الثاني من الممكن قبولها بعدة شروط تتمثل في: توقيع إثيوبيا على كل ما تم التوافق عليه فنيًا بشكل ملزم، وتحديد وقت محدد للوصل إلى الاتفاق النهائي حول تشغيل وملء السد.

ولفت "الظواهري"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن أديس أبابا أثناء المفاوضات عرضت جدولًا للملء سد النهضة، وهذا الجدول وضع في اتفاقية واشنطن حول تشغل وملء سد النهضة، ولكن إثيوبيا رفضت هذه الاتفاقية بالكامل، وتتخذ الجدول في الاتفاق كحجة بأن ملء السد من حقها.
 
ولفت إلى أنه يمثل مصر في مفاوضات سد النهضة منذ 10 سنوات، وأي حديث على موافقة مصر على جدول ملء سد النهضة امر غير صحيح على الإطلاق.

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صفقة مدوية.. أول تحرك من الزمالك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ ساعة و نصف

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 8 ساعات

تمت.. رومانو يُعلن حسم برشلونة لصفقته الرابعة

منذ حوالي 3 ساعات

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد أهداف مباراة البرتغال والمجر في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 9 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 12 ساعة

رونالدو يقود البرتغال لتخطي المجر بثلاثية في اليورو

منذ ساعة

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:24 م

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

04:37 م

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

01:07 م

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

07:00 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة