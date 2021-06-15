عضو لجنة مفاوضات سد النهضة يكشف حقيقة موافقة مصر على جدول الملء (فيديو)



ولفت إلى أنه يمثل مصر في مفاوضات سد النهضة منذ 10 سنوات، وأي حديث على موافقة مصر على جدول ملء سد النهضة امر غير صحيح على الإطلاق.





قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، إن الري السوداني بالأمس تحدث بأن عملية الملء الثاني من الممكن قبولها بعدة شروط تتمثل في: توقيع إثيوبيا على كل ما تم التوافق عليه فنيًا بشكل ملزم، وتحديد وقت محدد للوصل إلى الاتفاق النهائي حول تشغيل وملء السد.ولفت "الظواهري"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن أديس أبابا أثناء المفاوضات عرضت جدولًا للملء سد النهضة، وهذا الجدول وضع في اتفاقية واشنطن حول تشغل وملء سد النهضة، ولكن إثيوبيا رفضت هذه الاتفاقية بالكامل، وتتخذ الجدول في الاتفاق كحجة بأن ملء السد من حقها.