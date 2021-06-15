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الدون مكينة لا تهدأ.. تعرف على أرقام رونالدو القياسية بعد تسجيلة هدفين أمام المجر

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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حقق كريستيانو رونالدو، هداف المنتخب البرتغالي، رقما قياسيا جديد رفقة منتخب بلاده بعدما سجل هدفين في شباك المجر، خلال مباراة الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة يورو 2020.

 

وأطلق رونالدو رصاصة الرحمة على المجر، بعدما سجل هدفا ثانيا لحامل اللقب من ركلة جزاء في الدقيقة 86، ثم أضاف الدون هدفا رائعا بعد تبادل للكرات مع جريرو، حيث راوغ حارس مرمى المجر وأسكن الكرة في الشباك الخالية في الوقت بدل من الضائع.

 

وبهدفه في شباك المجر، رفع الدون رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا، خلال 5 نسخ شارك فيها في بطولة اليورو بداية من عام 2004 حتى الآن.

 

وتفوق كريستيانو على الفرنسي ميشيل بلاتيني، الذي كان يتصدر سجل هدافي البطولة برصيد 9 أهداف مع الديوك، قبل أن يتفوق عليه الدون ويصل لهدفه الحادي عشر.

 

وكان رافائيل جوريرو قد فك حصار منتخب المجر الدفاعي، والذي استمر لمدة 84 دقيقة، حيث افتتح التسجيل في شباك المجر بهدف من تصويبة داخل منطقة الجزاء، وأضاف المعجزة البرتغالية "كريستيانو رونالدو" هدافين ليتفوق منتخب بلاده على نظيره المجر بثلاثية مقابل لاشيء.

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