Advertisements

عماد الدين أديب: مصر الآن في مرحلة "الوحش"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الكاتب الصحفي، عماد الدين أديب، إن مصر نجحت في حشد تأييد عربي لأي قرار ستتخذه هي والسودان فيما يتعلق بأزمة سد النهضة والحفاظ على حقوقهما التاريخية المائية.

وقال "أديب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "علينا الآن إعطاء الغطاء الإقليمي لذلك قبل أن نذهب إلى المستوى الدولي، فنحن على أعتاب مرحلة الوحش يا تأكله يا ييكلك، وهناك 3 احتمالات عند مناقشة القضية في مجلس الأمن".

وأضاف "إما أن يصدر المجلس قرارا في صالح مصر والسودان، أو أن تصدر قرار ويفشل بحكم الناتو، أو يكتفي المجلس بمجرد الإدانة والشجب وهنا على مصر أن تلجأ إلى حل القضية بيدها لا بيد غيرها في حالة عدم الوصول إلى لا شيء منطقي".

وأشار إلى أن التحركات المصرية عربيا وإفريقيا ودوليا أخر الفرص للاستنفاد سبل الحل السلمي لأزمة السد الإثيوبي، وربما يكون هناك ضغط على الجانب الإثيوبي من أجل توقيع مذكرة تفاهم أو الوصول إلى اتفاق جزئي بتأجيل الملء وفي النهاية يتم استكمال المفاوضات بناء على خارطة الطريق.

وأكد أن استمرار رئيس الوزراء الإثيوبي في هذه اللعبة الخطيرة قد تضعه أمام خيارين إما أن يطيح بحزبه في الانتخابات الإثيوبية الداخلية أو يدخل في حرب إقليمية ليثبت أنه الزعيم الوطني الذي تحدى العالم، مشيرًا إلى أن الملء الثاني للسد جزء من حملة انتخابية داخلية لآبي أحمد، وموافقة إثيوبيا على الرعاية الدولية هو تأكيد على انتهاء دور الاتحاد الإفريقي وفشله في حل الأزمة.



أخبار تهمك

صفقة مدوية.. أول تحرك من الزمالك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد أهداف مباراة البرتغال والمجر في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

منذ ساعة

الأهلي يوافق على رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 4 ساعات

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة المانيا وفرنسا في يورو 2020

منذ حوالي 6 ساعات

تمت.. رومانو يُعلن حسم برشلونة لصفقته الرابعة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:24 م

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

04:37 م

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

01:07 م

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

07:00 م

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

08:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة