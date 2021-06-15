عماد الدين أديب: مصر الآن في مرحلة "الوحش"



وأشار إلى أن التحركات المصرية عربيا وإفريقيا ودوليا أخر الفرص للاستنفاد سبل الحل السلمي لأزمة السد الإثيوبي، وربما يكون هناك ضغط على الجانب الإثيوبي من أجل توقيع مذكرة تفاهم أو الوصول إلى اتفاق جزئي بتأجيل الملء وفي النهاية يتم استكمال المفاوضات بناء على خارطة الطريق.



وأكد أن استمرار رئيس الوزراء الإثيوبي في هذه اللعبة الخطيرة قد تضعه أمام خيارين إما أن يطيح بحزبه في الانتخابات الإثيوبية الداخلية أو يدخل في حرب إقليمية ليثبت أنه الزعيم الوطني الذي تحدى العالم، مشيرًا إلى أن الملء الثاني للسد جزء من حملة انتخابية داخلية لآبي أحمد، وموافقة إثيوبيا على الرعاية الدولية هو تأكيد على انتهاء دور الاتحاد الإفريقي وفشله في حل الأزمة.









قال الكاتب الصحفي، عماد الدين أديب، إن مصر نجحت في حشد تأييد عربي لأي قرار ستتخذه هي والسودان فيما يتعلق بأزمة سد النهضة والحفاظ على حقوقهما التاريخية المائية.وقال "أديب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "علينا الآن إعطاء الغطاء الإقليمي لذلك قبل أن نذهب إلى المستوى الدولي، فنحن على أعتاب مرحلة الوحش يا تأكله يا ييكلك، وهناك 3 احتمالات عند مناقشة القضية في مجلس الأمن".وأضاف "إما أن يصدر المجلس قرارا في صالح مصر والسودان، أو أن تصدر قرار ويفشل بحكم الناتو، أو يكتفي المجلس بمجرد الإدانة والشجب وهنا على مصر أن تلجأ إلى حل القضية بيدها لا بيد غيرها في حالة عدم الوصول إلى لا شيء منطقي".