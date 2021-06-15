"لا استثناءات".. شاهد تطبيق الإجراءات الاحترازية في عاشر أيام امتحانات آثار القاهرة

انتهت اليوم امتحانات اليوم العاشر للفصل الدراسي الثاني في كلية الآثار جامعة القاهرة والتي انتظمت خلال أيامها الماضية بطريقة البابل شيت لجميع امتحانات الكلية.



وصرح عميد الكلية الأستاذ الدكتور أحمد رجب، أنه لا استثناءات في تطبيق الإجراءات الاحترازية طوال فترة الامتحانات حيث الاتزام بقياس درجات الحرارة لكل فرد يدخل لحيز اللجان، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومسافات التباعد الاجتماعي الآمنة.



وتابع رجب، أدى الامتحان اليوم طلاب الفرقة الثانية جميع الأقسام والتخصصات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا، فيما أدى طلاب الفرقة الرابعة جميع الأقسام والتخصصات الامتحان من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.



وشار إلى أن جميع الامتحانات إلكترونية بنظام البابل شيت وتم تصحيح الامتحانات عقب انتهاء اليوم الامتحاني مباشره بوحدة البابل شيت في الكلية.



وتم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والدخول إلى مبنى الامتحان والقاعات من خلال بوابة التعقيم ووجود طاقم طبي مستديم وقياس حرارة الطلاب والتشديد علي ارتداء الكمامة لجميع الحضور من طلاب ومراقبين وعدم التكدس اثناء الدخول والخروج من الساعة أو أمام مبني الامتحانات



وتأتي لجنة المتابعة برئاسة الأستاذ الدكتور احمد رجب عميد الكلية وعضوية آلسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية ورؤساء الكنترولات المعنية وتمت امتحانات البوم الثالث في هدوء تام دون تسجيل أي حالات مرضية أو إصابات كورونا أو أي تعكير لصفوف الامتحانات كما تم في نهاية اليوم تصحيح الامتحانات بوحدة البابل شيت بالكلية.