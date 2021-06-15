لجنة مفاوضات سد النهضة: "إثيوبيا تدفعنا نحو حافة الهاوية" (فيديو)

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة مفاوضات سد النهضة، إن اتفاق المبادئ لم ينص على تقاسم المياه، ولكن إثيوبيا تثير هذا البند في الفترات الأخيرة من أجل افشال المفاوضات.



ولفت "الظواهري"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن مشاركة السودان في مباحثات دول شرق النيل الذي حدث في اديس أبابا كان شرفيًا، ولكن في وسط تعثر المفاوضات كان من الأفضل عدم مشاركة السودان، معقبًا: "الوزير السوداني راح إثيوبيا للمشاركة في مباحثات دول شرق النيل، لان هناك دعوة وجهت له".



وأضاف أن إثيوبيا كانت تهدف من الملء الأول توليد الكهرباء، ولكنها فشلت، وفي هذا العام كان تهدف لتخزين 1.5 مليار متر مكعب أضافي لكي تصل بسعة إجمالية 18 مليار، ولكنها فشلت في هذا الأمر، ولكن مع تعلية الجزء الأوسط الضعيف، من المتوقع ان يكون التخزين أقل.



ولفت إلى أن مصر وشعت شروطًا لحل ازمة سد النهضة من خلال وجود الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوربي، ووالولايات المتحد في المفاوضات، وان يكون هناك سقف زمين قريب، ووضع آلية محددة لفض المنازعات في حال الحدوث، معقبًا:" إثيوبيا تدفعنا إلى حافظة الهاوية بسبب تعنتها الكامل في المفاوضات".

