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نقيب الجزارين يكشف نسبة الزيادة الجديدة في أسعار اللحوم (فيديو)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال يوسف البسيوني، نقيب الجزارين، إن ارتفاع أسعار اللحوم خلال هذه الفترة، ناتج من الاقتراب من موسم عيد الأضحى المبارك، معقبًا: "عادة ما يرتفع السعر بسبب الزيادة على الطلب"

وتابع "البسيوني"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، ان هناك زيادة في الطلب على اللحوم في رمضان، وفي موسم عيد الأضحى، وهذا يؤدي إلى حجز الاضاحي بشكل كبير، وشراء اللحوم، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم.

ولفت إلى أن زيارة الاسعار خلال الفترة الحالية طبيعية، ومن المتوقع عودة أسعار اللحوم مرة أخرة إلى الانخفاض بعد العيد، معقبًا: "زيادة أسعار اللحوم غير كبيرة وتصل لـ5% "

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