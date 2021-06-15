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أوروبا والولايات المتحدة يتفقون على إنشاء مجلس للتجارة والتكنولوجيا

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
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اتفقت واشنطن وبروكسل، اليوم الثلاثاء، على إنشاء مجلس مشترك للتجارة والتكنولوجيا، وذلك لتذليل العقبات أمام العلاقات الثنائية وتحفيزها، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”.

وذكرت الوكالة أن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتفقا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة في بروكسل على إنشاء مجلس التجارة والتكنولوجيا.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي اليوم: “قررنا إنشاء مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وسيكون هدفه توسيع التجارة والاستثمار، وتذليل الصعوبات التجارية، والتعاون لصالح اقتصاداتنا، وخاصة في مجال التقنيات الرقمية”.

وعقدت في بروكسل اليوم قمة الاتحاد الأوروبي – الولايات المتحدة، حيث اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة الاتحاد الأوروبي بهدف ضخ دماء جديدة في الشراكة بين الحلفاء.

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