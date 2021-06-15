الأهلي يطالب اتحاد الكرة بحضور الجماهير في نصف نهائي بطولة إفريقيا

Advertisements
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بحضور الجماهير في نصف نهائي بطولة إفريقيا
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:29 م
علي نبوي
Advertisements
أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطلب فيه دعم الاتحاد وكافة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة العودة أمام الترجي التونسي في اياب نصف نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم 26من يونيه الجاري.
وأكد
الأهلي في خطابه على الدعم المستمر الذي تلقاه الفرق المصرية المشاركة في
البطولات الإفريقية من كافة المؤسسات
الوطنية.
وأشار
الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي تؤكد على رغبتها فى التعاون مع كافة
الجهات المعنيه بهذا الأمر ،. خاصة و أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري
الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال، باعتباره ممثلا للكرة
المصرية.
Advertisements