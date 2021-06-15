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الأهلي يطالب اتحاد الكرة بحضور الجماهير في نصف نهائي بطولة إفريقيا

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطلب فيه دعم الاتحاد وكافة الجهات المعنية  لحضور الجماهير مباراة العودة أمام الترجي التونسي في اياب نصف نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم 26من يونيه الجاري.

وأكد الأهلي في خطابه على الدعم المستمر الذي تلقاه الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية من  كافة المؤسسات الوطنية.

وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي تؤكد على رغبتها فى التعاون مع كافة الجهات المعنيه بهذا الأمر ،. خاصة و أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال، باعتباره ممثلا للكرة المصرية.

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