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سترلينج: مواجهة أسكتلندا مجرد مباراة أخرى في يورو 2020

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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يرى رحيم سترلينج نجم المنتخب الإنجليزي أن المواجهة أمام أسكتلندا يوم الجمعة المقبل مجرد "مباراة أخرى" في يورو 2020 رغم الحديث والتوقعات الدائرة حولها.

ويتطلع منتخب إنجلترا لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز في الجولة الأولى على كرواتيا بهدف دون رد، في الوقت الذي تسعى فيه أسكتلندا لتصحيح مسارها بعد خسارتها في مباراته الافتتاحية أمام التشيك بهدفين دون رد.

وفي الوقت التي ستمثل فيه المباراة تجسيدا لآمال كل من المنتخبين فى البطولة، فهناك تاريخ من المواجهات السابقة بين البلدين والذي شهد انتصارات مفاجئة لأسكتلندا وأخرى منطقية لإنجلترا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن سترلينج صاحب هدف الفوز على كرواتيا، قوله "بالنسبة لي ستكون مجرد مباراة أخرى".

وأضاف "بالطبع هناك تاريخ من المواجهات السابقة، لكن في كرة القدم لا يمكن الارتكان إلى التاريخ ، ينبغي التركيز على المهمة المقبلة لحصد النقاط الثلاث".

وأضاف "لا يمكننا خوض معارك قديمة، علينا أن نركز حقا".

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د مباراة أخرى في يورو 2020 (يورو 2020)

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