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أحمد موسى عن رفض حسين يعقوب التصوير: "ليه يا مولانا كنت بتطلع ساعات على الهوا"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أبدى الإعلامي أحمد موسى، استغرابه واندهاشه من طلب محمد حسين يعقوب بعدم تصوير جلسة المحكمة في قضية «"داعش إمبابة"، والتي أدلى بشهادته أمامها ظهر اليوم.

وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "ليه مولانا رافض التصوير وأنت كنت تطلع على الهواء وأمام الكاميرات بالساعات".

واستكمل الإعلامي أحمد موسى، أن المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة، رد على الشيخ حسين يعقوب، بأن التصوير سيكون بشكل معتدلٍ وطالب الشاهد باعتبار شهادته لله، مردفًا: "تصوير الشهادة مهمة ليتعرف عليها أتباعه والمنتمين للجماعات المتطرفة".

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