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غدا.. المخرج بيتر ميمي ضيف سينما الهناجر
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:36 م
الفجر الفني
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تستضيف سينما الهناجر" بأرض الأوبرا"، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء الخميس 17 يونيو ، ملتقي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، التابعة لقطاع الصندوق، ولقاء مفتوح مع المخرج بيتر ميمي ، تحاوره فيه أ.د مني الصبان مديرة المدرسة .
وخلال الندوة يتحدث بيتر ميمي عن الدور الذي لعبته المدرسة العربية للسينما والتليفزيون ـ التابعة لقطاع الصندوق ـ في حياته وتأثيرها علي حياته الفنية، وتعلمه من خلالها علي فنون الاخراج والتأليف ، مما أهله لاقتحام مجال الإخراج السينمائي والتليفزيوني بأعمال مهمة منها : "مسلسل الإختيار 1، 2"، " كلبش" ، " الأب الروحي"، ومن الأعمال السينمائية أفلام " سعيد كلاكيت"، " الهرم الرابع"، " القرد بيتكلم " ، وكانت المدرسة نقطة تحول في حياته بعد دراسته للطب وتخرجه من جامعة القاهرة .
جدير بالذكر أن أ.د مني الصبان حصلت بداية هذا الشهر علي جائزة الدولة للتفوق في الفنون، أسست المدرسة العربية للسينما والتيلفزيون علي الإنترنت كأحد المشروعات الهامة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حيث تعتمد المدرسة على تعليم فنون السينما والتليفزيون عن بعد للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى توفير الفرصة لمحبى هذه الفنون للحصول علي تعليم وثقافة متخصصة في مجالات: السيناريو، الإخراج، التصوير، المونتاج، الصوت، الإنتاج والديكور .. بالإضافة إلى فنون الرسوم المتحركة.
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