غدا.. المخرج بيتر ميمي ضيف سينما الهناجر

تستضيف سينما الهناجر" بأرض الأوبرا"، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء الخميس 17 يونيو ، ملتقي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، التابعة لقطاع الصندوق، ولقاء مفتوح مع المخرج بيتر ميمي ، تحاوره فيه أ.د مني الصبان مديرة المدرسة .





وخلال الندوة يتحدث بيتر ميمي عن الدور الذي لعبته المدرسة العربية للسينما والتليفزيون ـ التابعة لقطاع الصندوق ـ في حياته وتأثيرها علي حياته الفنية، وتعلمه من خلالها علي فنون الاخراج والتأليف ، مما أهله لاقتحام مجال الإخراج السينمائي والتليفزيوني بأعمال مهمة منها : "مسلسل الإختيار 1، 2"، " كلبش" ، " الأب الروحي"، ومن الأعمال السينمائية أفلام " سعيد كلاكيت"، " الهرم الرابع"، " القرد بيتكلم " ، وكانت المدرسة نقطة تحول في حياته بعد دراسته للطب وتخرجه من جامعة القاهرة .



