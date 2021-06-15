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معتز حسين عن دوره في "الاختيار 2": إضافة لأي ممثل

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الفنان معتز حسين، إن ترشيحه لعمل تاريخي عظيم مثل مسلسل "الاختيار 2" كوجه جديد، جاء عن طريق شركة سينرجي، مشيرًا إلى أنه شارك مع "سينرجي" في مسلسل "جمال الحريم".

وأضاف "حسين"، خلال لقائه مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج "يا أنا يا هي"، المذاع على قناة "دريم"، أنه بدأ في التحضير لشخصية المقدم عاصم من خلال التعرف على طريقة كلامه، ولبسه وتعامله مع زملائه في العمل، قائلًا: "حظي وحش" للأسف لأني لم أتواصل مع أسرة المقدم، فلم يكن هناك وقتا للوصول إليهم والتواصل معهم.

وتابع: "مسلسل "الاختيار 2" إضافة لأي ممثل"، معقبًا: "لو كان جالي مشهد واحد في الاختيار كنت هوافق عليه"، مشيرًا إلى أن "الاختيار" مسلسل وطني وعلى مستوى الدولة، لذلك فهذا الدور وسام على صدري وتكريم لأسر الشهداء.

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