استشاري بالقصر العيني يكشف معلومات صادمة عن أضرار الفطر الأسود (فيديو)

قال الدكتور عبد الرحمن يونس، أستاذ مساعد أنف وأذن وحنجرة بطب القصر العيني، إن إصابات كورونا في الموجة الثالثة بدأت تقل، ولكن ما نعاني منه الآن هو مضاعفات ما بعد كورونا.



وأضاف "يونس"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن مفهوم المواطنين عن الإصابة بالفطر الأسود به الكثير من المغالطات ما بين تجاهل بمعرفة المرض، أو خوف زاد بدون داعي من هذا المرض.



ولفت إلى أن الفطر الأسود متواجد حول الإنسان ويتعايش معه بدون التأثير بأي شيء، أما المرضى الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، فينتشر الفطر الأسود لديهم من خلال غلق الأوعية المخاطية، مما يؤدي إلى عدم وصول الدم، ويستطيع هذا الفطر التعايش داخل الأغشية المخاطية لفترة طويلة.

