الحكم على متهمين بتعرية سيدة الكرم فى قضية حرق المنازل



قال شريف اديب محامى أقباط قرية الكرم أن محكمة جنايات المنيا اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢١ بالحكم على ١٠ متهمين بالسجن المشدد ٥ سنوات لكل متهم في احداث تخريب وعنف وحرق منازل خلال احداث شغب قريه الكرم بالمنيا ومن بين من حكم عليهم المتهمان فى قضية واقعة تعرية سيدة الكرم سعاد ثابت وهى القضية المرتبطة اجرائيًا بالجناية المعروفة اعلاميًا "قضية سيدة الكرم" والمنظورة الان امام محكمة النقض والذي يتولى الدفاع فيهم عن السيدة سعاد ثابت شريف أديب المحامى بالنقض.