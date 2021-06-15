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استشاري أنف وأذن: هذه أسباب الإصابة بالفطر الأسود (فيديو)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور عبد الرحمن يونس، أستاذ مساعد أنف وأذن وحنجرة بطب القصر العيني، إن الاستخدام العالي للكورتيزون والمضادات الحيوية يؤدي لضعف الجهاز المناعي، والتعرض للفطر الأسود، مشيرًا إلى أن أعراض الفطر الأسود تبدأ من خلال آلام في العين، والأنف، وإذا لم يتم العلاج بمضادات فطريات تغلق الغشية المخاطية، وتتحول الخلايا للون الأسود.

وأضاف "يونس"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن نسبة الوفاة من الفطر الأسود عالية جدًا في حال عدم العلاج المبكر، معقبًا: "لو دخل المخ يغلق الأوعية الدموية التي تغذي المخ، ونسبة الوفيات تكون مرتفعة للغاية، وفي حال دخوله إلى العين، يفقد المريض البصر".

وأضاف أن الفطر الأسود لا يهاجم إلا المريض الذي يعاني من ضعف المناعة نتيجة الكورتيزون، موضحًا أن الفطر الأسود غير معدي، والمشكلة تكمن في ضعف المناعة، وليس في الفطر الأسود المتواجد في محيط أي إنسان.

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