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البرلمان العربي ووزراء العرب يدعمون مصر والسودان في الحفاظ على أمنهم المائي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أشاد رئيس البرلمان العربي، السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، بنتائج الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب، والذي عقد اليوم السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا على دعم البرلمان العربي الكامل لمخرجات هذا الاجتماع، والتي أكدت على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يمكن القبول بأي مساس به بأي حال من الأحوال.

كما ثمن رئيس البرلمان العربي دعوة وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، من خلال عقد جلسة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، تضمن التوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وجدد رئيس البرلمان العربي، التأكيد على موقف البرلمان العربي الرافض تمامًا لأية إجراءات أحادية الجانب، تقوم بها اثيوبيا وتلحق ضررًا بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان.

وأكد "العسومي" أن البرلمان العربي يمارس كافة أشكال الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن عدالة الموقفين المصري والسوداني في هذه الأزمة أمام كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مضيفًا أن هذه القضية، ستكون من القضايا الرئيسية التي سيناقشها البرلمان العربي في جلسته العامة القادمة المقرر عقدها يوم السبت

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