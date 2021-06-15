صحة الدقهلية تعلن بدأ التدريب العملي للصيادلة الجدد على اعمال بنوك الدم

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بدا التدريب العملي للصيادلة الجدد على أعمال بنوك الدم حيث بلغ عددهم حوالي 47 صيدلي تم عمل لجنة تحت اشراف لتوزيعهم على 16 بنك من بنوك الدم التجميعيه والتخزينية بمستشفيات القطاع العلاجي بمديرية الصحة بالدقهلية





واوضح مكي ان تدريب الصيادلة الجدد يسير طبقا للجدول الموضوع من قبل الإدارة العامة لبنوك الدم بالوزارة وذكر سيادته انه تم الحاقهم ببرنامج للتدريب على اعمال بنوك الدم عن طريق محاضرات من قبل الوزاره على تطبيق zoom حيث سيتم تدريبهم على جميع اعمال بنوك الدم من: عمل التوافق لفصائل الدم، اعمال التبرع، اعمال صرف الدم، فصائل الدم.





جاء ذلك، بناء على توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بتكليف الصيادلة دفعة 2018 - 2019 بقطاع الطب العلاجي (بنوك الدم