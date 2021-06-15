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سنوات الدراسة وشروط القبول.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تهتم الدولة المصرية بقطاع التعليم بشكل عام، والتعليم الفني بشكل خاص، كونه أحد أهم مسارات الدولة نحو الاستفادة من طاقاتها البشرية في تعزيز الاقتصاد المصري، وتعظيم قطاعات عدة، على رأسها الصناعة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية.

من أجل ذلك، يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، بالتوسع في إنشاء مدارس التعليم الفني، وجذب الطلبة للدراسة بها، وتغيير الثقافة المجتمعية حياله بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد، يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي ويخفف الضغط عليه، بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل.

وتحرص وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، على تطوير منظومة التعليم في المدارس الفنية المختلفة، الصناعية، والتجارية، والزراعية، والفندقية، إيمانا منها بأنها طريق الحكومة للنهوض بالدولة المصرية واقتصادها وقطاعاتها المختلفة، إذ يعد التعليم الفني ركنا أساسيا في النهوض بالتصنيع وكل القطاعات الخدمية، وهو ما يتوافق مع رؤية الرئيس السيسي، التي سبق أن طرحها في منتدى شباب العالم، حين دعا إلى ضرورة تغيير الثقافة المصرية تجاه ما يتعلق بخريجي التعليم الفني، وقال: "نحتاج نغير ثقافتنا كمصريين بأن لا ننظر فقط إلا لخريج الشهادة الجامعية، في الوقت الذي ننظر فيه إلى الفني مهما كانت كفاءته وقدرته على تقديم عمل جيد بشكل غير مناسب".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، خلال شهر يوليو المقبل.

ومن بين المدارس المتاحة أمام طلبو الشهادة الإعدادية، مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية:

سنوات الدراسة:
يستغرق الطالب 3 سنوات دراسية في مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.


التخصص:
الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، الألعاب الرقمية،الفنون الرقمية.


المنهج الدراسي:
1- العلوم الأساسية والثقافية.
2- العلوم الفنية في مجال التخصص.
3- التدريب العملي.


المميزات:
- الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.
- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.
- فرص تعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.


شروط القبول:
- يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- يجب أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.


شروط التقديم:

- سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

- يتم إتاحة التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة، والجيزة، والقليوبية".

- ان لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2021.

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