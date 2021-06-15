موسى يكشف مفاجآت مذهلة في شهادة حسين يعقوب أمام محكمة "داعش إمبابة"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشيخ محمد حسين يعقوب وقف اليوم أمام المحكمة التي تنظر قضية "داعش إمبابة"، وكانت المفاجآت المذهلة.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المحكمة وجهت لمحمد حسين يعقوب 32 سؤالًا على مدار أكثر من ساعة، ولم يجاوب على كثير من الأسئلة التي وجهها له رئيس المحكمة.



وأوضح أن محمد حسين يخطب في الناس منذ سبعينيات القرن الماضي –أيام الشيخ كشك-، وله محبين ومريدين في مصر والعالمين العربي والإسلامي، وكذلك مخدوعين، مردفًا "كل رجال الدين والأزهر لهم احترامهم، وليس دعاة الفتنة والإرهاب".



وكشف موسى، عن سبب استدعاء محمد حسين يعقوب للمحكمة، قائلًا، إنه المتهمين في قضية داعش إمبابة، أوضحوا أنهم تأثروا بأربع شيوخ وهم أبو إسحاق الحويني، محمد حسان، حسين يعقوب، ولذا استدعت المحكمة الثالث والثاني للاستماع لشهادتهم، فحضر يعقوب، وتعذر تماثل حسان أمام المحكمة لظروفه الصحية.



وأشار إلى أن المستشار محمد السعيد الشربيني قاضي عالم يقف على منصة القضاء المصري، حيث يتميز باللغة القوية وحافظ القضية التي ينظرها.

