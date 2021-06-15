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عضو "قوي البرلمان": لدينا ٨٠٠٠ أسرة يعيشون حياة بدائية بالمنصورة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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ناقشت اليوم لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ولاء التمامى، بشأن عدم توصيل المرافق لسكان مناطق حى بن يزيد وحى الزعفران وحى الطويل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية،


وأكدت "التمامي" فى طلبها أن عدد السكان بهذه الأحياء يتعدى ال ٨ الف أسرة، وقد قاموا بدفع ١٠٠ مليون جنية، لإدخال المرافق منذ خمس سنوات، مؤكدة أنه رغم توافر خط المياه الرئيس لهذه المناطق، والذى لا يبعد عنهم ١٠٠ متر، وأن المنازل مرخصة من المحافظة، ولكن لم يتم التوصيل حتى الآن.

واشارت عضو لجنة القوى العاملة، بأن عدد المنازل فى هذه الأياء يتخطى ال ٣٠٠ منزل وجميعها كاملة التشطيب، وساكنه،ويعيشون حياة بدائية بلا مرافق.

وقد اوصت اللجنة بتأجيل مناقشة الاقتراح لمدة شهر لحين رد الحكومة باعتماد هذه الأحياء ضمن مبادرة حياة كريمة أو عدم اعتمادهم.

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