ملعب ويمبلي سيستضيف 45 ألف متفرج بنصف ونهائي بطولة أوروبا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، أن ملعب ويمبلي سيستضيف نحو 45 ألف متفرج، في نصف نهائي ونهائي بطولة أوروبا لكرة القدم، بعدما حصل الاستاد على إعفاء حكومي.





وكان بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قد أرجأ خططه لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار كوفيد-19، لمدة شهر، اليوم الاثنين، معللا ذلك بانتشار السلالة دلتا من المرض، وأعلن اعتزامه استغلال هذه الفترة لتسريع وتيرة عملية التطعيم.





وأضافت التقارير أن المباريات الثلاث الكبرى في البطولة، ستندرج ضمن برنامج حكومي، يمنح مرونة لإقامة التجمعات العامة.





وسيتعين على الجماهير، التي ترغب في حضور المباراة بالاستاد، تقديم شهادة بنتيجة سلبية لكوفيد-19، أو حمل شهادة تطعيم ضد الفيروس.





وتندرج مباريات إنجلترا في دور المجموعات أيضا ضمن هذا البرنامج، حيث تسمح القيود الحالية بحضور 22500 متفرج.





ويوم الأحد استهلت إنجلترا مشوارها، بالفوز 1-0 على كرواتيا، وبلغ العدد الرسمي للحضور الجماهيري 18497 مشجعا.