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الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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دخل كريم العراقي، الظهير الأيمن للمصري البورسعيدي، دائرة المرشحين لتعزيز الجبهة اليمنى لنادي الزمالك فى الموسم الجديد مع رجب بكار، ظهير سيراميكا كليوباترا.

 

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إمكانية ضم أحدهما لتعزيز الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم الجديد.

 

حيث تجرى إدارة الزمالك مشاورات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، حول صفقات الفريق والمتطلبات للموسم الجديد ويعد كريم العراقي ورجب بكار من المرشحين لتدعيم الجبهة اليمنى للزمالك.

 

كما اقترب المغربي حميد أحداد، لاعب الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء فى الموسم الجديد حيث ستبحث إدارة النادي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، موقف اللاعب بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة فى ظل السعى لتدعيم مركز رأس بمهاجم أجنبى جديد.

 

ومن المقرر أن يحسم كارتيرون تلك الملفات بشكل مباشر مع حسين لبيب رئيس الزمالك، خلال المرحلة المقبلة فى ضوء الاحتياجات الفنية للفريق فى الموسم المقبل.

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