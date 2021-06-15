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خيري رمضان: "بووم" الإخوان ينعقون بعد التقارب المصري القطري

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الإعلامي خيري رمضان، على موقف الإخوان من التقارب المصري القطري قائلا "أن "بووم" الإخوان في تركيا وقطر ينعقون بعد التقارب المصري القطري خلال الفترة الحالية"، منوهًا الى أن مصر لم يكن لديها أي مشكلة مع الشعب القطري، فقط المشكلة كانت مع الإدارة القطرية في تدخلها في الشأن الداخلي.

وأضاف "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه حال توقف التدخل القطري في الشأن الداخلي لمصر فنستقبل قطر بشكل جيد، وليس لنا أي مشكلة مع الشعب القطري وليس لنا أي مشكلة مع الشعوب العربية.

وعبر الاعلامى خيرى رمضان عن سعادته بشكل كبير بالتقارب العربي ولقاء وتوافق الدول العربية بخصوص حل أزمة سد النهضة.

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