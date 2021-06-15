Advertisements

بلاغ ضد محمد حسين يعقوب بسبب شهادته في قضية دواعش امبابة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements




تقدم المحامي الدكتور هاني سامح ببلاغ للنائب العام حمل رقم 77441 ضد محمد حسين يعقوب وجاء في البلاغ أن ماورد بشهادة يعقوب في قضية محاكمة 12 متهمًا من تنظيم داعش الإرهابي في القضية 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة من إقرار يعقوب بممارسته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصلا على دبلوم المعلمين في سبعينيات القرن الماضي لاغير وأنه قام بتقسيم المجتمع الى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب اخرون هم ابو اسحق الحويني (واسمه حجازي شريف) ومحمد حسان.


وفي البلاغ تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب واعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديقة المجرم الإخواني محمد عبد المقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته.

استند البلاغ الى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون واستنادًا الى المادة الثانية وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها والمادة الخامسة وبها العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، ومضاعفة العقوبة حال التكرار. والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.


وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص كم هو ثابت بشهادته في قضية دواعش امبابة، ولإضلاله الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف.

أخبار تهمك

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تمت.. رومانو يُعلن حسم برشلونة لصفقته الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير مدربه بعد السقوط المدوي أمام سموحة

منذ ساعة و 26 دقيقة

موسيماني يحسم موقف معاري الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مدوية.. أول تحرك من الزمالك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

الصخرة يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ حوالي 9 ساعات

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:24 م

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

01:07 م

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:28 م

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

07:00 م

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة