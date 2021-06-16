أجواء مستقرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن ملحوظ فى الأحوال الجوية، خلال الأيام المقبلة، بعد طقس حار، كانت قد شهدته مصر خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، لكنها سرعان ما انخفضت مرة أخرى بعد انتهاء الموجة الحارة.





وأكدت الهيئة أن الأيام المقبلة ستشهد طقسا ربيعيا ممتعا، وتحسنا فى الأحوال الجوية، حيث ستسود أجواء مستقرة على غالبية الأنحاء، وستكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها خلال هذا الوقت من العام.





وبشكل عام، يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل جنوبا.





أما بخصوص طقس اليوم الأربعاء، فيسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وتنشط الرياح، اليوم الاربعاء، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" حالة الطقس خلال الفترة من يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، حتى يوم الإثنين 21 يونيو 2021:





يوم الأربعاء 16 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





يوم الخميس 17 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





يوم الجمعة 18 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.





يوم السبت 19 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ووالسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





يوم الأحد 20 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





يوم الاثنين 21 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.