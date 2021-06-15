روسيا تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد في الربع الأول





عدًلت روسيا الثلاثاء 15 يونيو توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من هذا العام إلى انكماش بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وهو ما يضيف وزنا لتأكيدات بأن الاقتصاد يقترب من العودة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.





وكانت التقديرات السابقة تشير إلى انكماش قدره 1%.





وتسببت الجائحة في إصابة نشاط الشركات بالشلل ودفعت اقتصاد روسيا للانكماش بنسبة 3% في 2020 وهو ما أضطر البنك المركزي الروسي لخفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض عند 4.25%، بينما تضررت إيرادات البلاد من هبوط الأسعار العالمية للنفط.





والأرقام التي نشرتها اليوم هيئة الإحصاءات الاتحادية تشير الى تحسن ملحوظ مقارنة من هبوط بلغ 1.8% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2020.





ويتوقع البنك المركزي الروسي أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الحالي.





وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي اليوم إن البنك، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.5% يوم الجمعة، سيواصل زيادة أسعار الفائدة ردا على ارتفاع التضخم ولا يتوقع أن هذا سيعرقل النمو الاقتصادي.