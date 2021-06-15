الخميس.. حفل توقيع "أساطير الدراما" للكاتب محمد مسعود

تنطلق يوم الخميس 17 يونيو، ندوة توقيع كتاب "أساطير الدراما"، للكاتب محمد مسعود، بمركز قنصلية الثقافي بشارع طلعت حرب بوسط البلد.





ويدير الندوة الكاتب محمد عبدالرحمن، ويحضر على المنصة كل من الكاتب الصحفى محمد الباز، ومؤلف الكتاب محمد مسعود، والناشر حسين عثمان.





كما يحضر الندوة كوكبة من نجوم ومنتجى وصناع الدراما التليفزيونية.





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يذكر أن الكاتب الصحفى محمد مسعود، صدر له حديثا عمله الأدبى الجديد بعنوان "أساطير الدراما"، والذى يتناول من خلاله أسرار وكواليس أشهر المسلسلات المصرية التى ارتبط بها الجمهور بداية من فترة الثمانينيات من القرن الماضى وحتى مطلع الألفية الثالثة.





ومن أبرز هذه الأعمال مسلسلات "رأفت الهجان، ليالى الحلمية بأجزائه، أم كلثوم، ضمير أبلة حكمت، أرابيسك، زيزينيا بجزءيه، أحلام الفتى الطائر، الراية البيضا، البشاير، الوتد، امرأة من زمن الحب، حديث الصباح والمساء، الزينى بركات، لن أعيش فى جلباب أبى، المال والبنون، الليل وآخره، وذئاب الجبل، الضوء الشارد، بنت من شبرا، وريا وسكينة".





ويكشف "مسعود"، من خلال كتابه تفاصيل وأسرارا مثيرة عن الأعمال الدرامية تنشر لأول مرة موثقة بنحو 50 شهادة حية من صناع هذه الأعمال، ليصيغ حالة فريدة وممتعة، ويكون مرجعًا مهمًا فى الدراما المصرية، ومنطقة جديدة فى الأعمال الأدبية قلما يتم التطرق إليها.





يروى "مسعود" بعض المفاجآت مثل أن عادل إمام كان المرشح الأول للعب دور البطولة فى مسلسل "رأفت الهجان"، وكان المخرج يحيى العلمى يفكر فى ممثلة تليق شكليا أن تكون شقيقته فى دور شريفة الهجان، وعلى ذلك عرض الدور على الفنانة الكبيرة تيسير فهمى والتى وجدت أنه من الأفضل لها أن تقوم بدور سارة، على الرغم من أن هذا الدور 7 حلقات فقط على خلاف دور شريفة المستمر لنهاية المسلسل.





وفى مفاجأة أخرى يسرد الكاتب الكبير، أن مسلسل "هو وهى" بطولة أحمد زكى وسعاد حسنى، والذى حقق نجاحا كبيرا، واجه صعوبة كبيرة فى كيفية اقناع سعاد حسنى قبول العمل بالمسلسل.





وإحدى المفاجآت أيضا تمثلت فى أن السبب وراء عدم عمل جزء ثان من المسلسل الشهير "أحلام الفتى الطائر"، كان وحيد حامد ومحمد فاضل، واللذان قالا: "لماذا نقدم جزءا ثانيا، ولا نقوم بعمل مسلسل جديد".









وكذلك العديد والعديد من المفاجآت فى الكتاب، وروايات موثقة على ألسنة أصحابها.







