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محام السيدة التي اكتشفت طلاقها "بالصدفة" لـ"الفجر": "حملت منه وأجهضت"

الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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مأساة كبيرة تعيشها سيدة في العقد الرابع من عمرها، من مدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، بعدما اكتشفت طلاقها منذ 5 سنوات، أثناء استخراجها بطاقة رقم قومي، دون أن يخبرها زوجها الذي يعيش معها في نفس المنزل.

التقت "بوابة الفجر" بمحمد سليمان، محامي الزوجة، للتعرف على تفاصيل الواقعة الغريبة، حيث قال إن موكلته تزوجت من رجل أعمال في عام 2007، وأنجبا 3 ابناء أعمارهم "3 و6 و12 عامًا"، وظلت حياتهما طبيعية حتى عام 2020، بعدما نشبت بينهما خلافات زوجية، تركت على إثرها المنزل.

وأضاف أن الزوجة حررت محضرًا في ديسمبر الماضي لتمكينها من شقة الزوجية، وصدر لها قرار تمكين بالمشاركة، باعتبارها زوجته وحاضنة للصغار، وفقًا لما أقره الزوج في محضر التحقيقات.

وأوضح سليمان، أن الزوجه حصلت أيضًا وقتها على قرار تسلم أطفالها، بعدما منعها الزوج من رؤيتهم طوال فترة تركها المنزل، وفوجئت باختطافهم بعد أقل من نصف ساعة من استلامها لهم، وحرر زوجها محضرًا كيديًا بنقطة شرطة السكة الحديد، يتهمها بالإهمال، وادعى عثور أحد الأشخاص على الأطفال في الشارع، وتم حفظ المحضر.

وأشار المحامي إلى أن موكلته اكتشفت واقعة طلاقها مصادفة، أثناء توجهها لاستخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في فبراير الماضي، حيث أخبرها الموظف المسؤول بوجود خطأ في استمارة التقديم، وأنها مطلقة منذ عام 2015 وليست متزوجة.

وتابع: "استخرجنا وثيقة الطلاق، وراجعنا السجلات علشان نتأكد لو كان رجعها من غير ما يقول، طلع محصلش، فعملنا جلسات عرفية لحل الموضوع بشكل ودي، وفوجئت بيه بيقولي هي مراتي شرعًا، واعتبروها كانت ملك يمين، إزاي مراته شرعًا ومفيش أي أوراق تثبت".

وأكد المحامي، أن الطلاق وقع في عام 2015، دون إخبارها، وفي عام 2016 حدث حمل للزوجة، لكنها أجهضت بسبب ظروف صحية، وذلك مثبت بأوراق رسمية طبية.

وأوضح أنه تم تحرير محضر بالواقعة رقم 2726 لسنة 2021 إداري السنبلاوين، وأمرت النيابة العامة بعمل التحريات اللازمة.

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