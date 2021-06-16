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محام السيدة التي اكتشفت طلاقها "بالصدفة" لـ"الفجر": "حملت منه وأجهضت"
الأربعاء 16/يونيو/2021 - 07:30 ص
محمد كشك
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مأساة كبيرة تعيشها سيدة في العقد الرابع من عمرها، من مدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، بعدما اكتشفت طلاقها منذ 5 سنوات، أثناء استخراجها بطاقة رقم قومي، دون أن يخبرها زوجها الذي يعيش معها في نفس المنزل.
التقت "بوابة الفجر" بمحمد سليمان، محامي الزوجة، للتعرف على تفاصيل الواقعة الغريبة، حيث قال إن موكلته تزوجت من رجل أعمال في عام 2007، وأنجبا 3 ابناء أعمارهم "3 و6 و12 عامًا"، وظلت حياتهما طبيعية حتى عام 2020، بعدما نشبت بينهما خلافات زوجية، تركت على إثرها المنزل.
وأضاف أن الزوجة حررت محضرًا في ديسمبر الماضي لتمكينها من شقة الزوجية، وصدر لها قرار تمكين بالمشاركة، باعتبارها زوجته وحاضنة للصغار، وفقًا لما أقره الزوج في محضر التحقيقات.
وأوضح سليمان، أن الزوجه حصلت أيضًا وقتها على قرار تسلم أطفالها، بعدما منعها الزوج من رؤيتهم طوال فترة تركها المنزل، وفوجئت باختطافهم بعد أقل من نصف ساعة من استلامها لهم، وحرر زوجها محضرًا كيديًا بنقطة شرطة السكة الحديد، يتهمها بالإهمال، وادعى عثور أحد الأشخاص على الأطفال في الشارع، وتم حفظ المحضر.
وأشار المحامي إلى أن موكلته اكتشفت واقعة طلاقها مصادفة، أثناء توجهها لاستخراج بطاقة رقم قومي بدل فاقد في فبراير الماضي، حيث أخبرها الموظف المسؤول بوجود خطأ في استمارة التقديم، وأنها مطلقة منذ عام 2015 وليست متزوجة.
وتابع: "استخرجنا وثيقة الطلاق، وراجعنا السجلات علشان نتأكد لو كان رجعها من غير ما يقول، طلع محصلش، فعملنا جلسات عرفية لحل الموضوع بشكل ودي، وفوجئت بيه بيقولي هي مراتي شرعًا، واعتبروها كانت ملك يمين، إزاي مراته شرعًا ومفيش أي أوراق تثبت".
وأكد المحامي، أن الطلاق وقع في عام 2015، دون إخبارها، وفي عام 2016 حدث حمل للزوجة، لكنها أجهضت بسبب ظروف صحية، وذلك مثبت بأوراق رسمية طبية.
وأوضح أنه تم تحرير محضر بالواقعة رقم 2726 لسنة 2021 إداري السنبلاوين، وأمرت النيابة العامة بعمل التحريات اللازمة.
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