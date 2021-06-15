Advertisements

عضو لجنة الفيروسات: هذه السلالات لفيروس كورونا ليست موجودة في مصر

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الدولة المصرية قامت بدراسة تتبع التسلسل الجيني لفيروس كورونا في مصر لمعرفة التغيرات والطفرات التي حدثت.

وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء "التغيرات والطفرات التي حصلت بسيطة، عندما تحدث طفرات شديدة نقول عليه طفرة أو تغيير لم يصل إلى حد التحور الذي يبطل معها حساسية المسحات للكشف عن الفيروس أو التطعيم أو العلاج".

وتابع "البحث بين أن فيه طفرات زادت في الموجة الثالثة مقارنة بالموجتين الأولى والثانية ولكن لم تصل إلى حد التحور حتى الآن، وحتى الآن الفيروس الموجود في مصر هو الفيروس الذي ظهر منذ الموجة الأولى وما حدث بعد ذلك مجرد طفرات وتغيرات بسيطة جعلتها أكثر انتشارًا وأكثر شراسة ولم يصل إلى حد التحور".

وأشار إلى أنه حتى الآن ثبت أن السلالة الجديدة المعروفة بـ"الدلتا" وهي السلالة الهندية هي أخطر سلالات فيروس كورونا، مؤكدًا أن التحورات والطفرات سواء البريطانية أو جنوب أفريقيا أو الهندية غير موجودة في مصر.

وأوضح انه سيتم توفير عيادات بالمستشفيات الجامعية حول متلازمة ما بعد كورونا، خاصة أنه ثبت أن حالة الإعياء العام هي الأكثر انتشارًا مع بعض التأثر في حدة السمع، ولكن في النهاية الأعراض تختلف من شخص لآخر ولكن أخطرها ما يصيب الجهاز التنفسي".

وأشار إلى أن هذه الدراسة لتتبع التسلسل الجيني للفيروس أجريت على المصابين من القاهرة الكبرى، موضحًا أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أوصى بأن يتم عمل هذه الدراسة بصورة إقليمية على كل محافظة على حدة خاصة أن بعض المحافظات كانت فيها مشكلة أكبر من محافظات أخرى فيما يتعلق بانتشار الفيروس.

أخبار تهمك

الصخرة يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم موقف معاري الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير مدربه بعد السقوط المدوي أمام سموحة

منذ ساعة و 26 دقيقة

تمت.. رومانو يُعلن حسم برشلونة لصفقته الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة مدوية.. أول تحرك من الزمالك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 9 ساعات

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:24 م

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

01:07 م

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:28 م

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

07:00 م

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة