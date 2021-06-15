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أحمد موسى يرد على معارضي إذاعة شهادة حسين يعقوب: "لن يرهبنا احد" (فيديو)

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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رد الإعلامي أحمد موسى على المنتقدين للإعلام، بسبب عرض شهادة محمد حسين يعقوب، جلسة المحكمة في قضية "داعش إمبابة"، موضحًا أن دور الإعلام نقل الحقيقة وشهادة محمد حسين يعقوب دون مونتاج أو اجتزاء.

وتابع "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإعلامي لا أحد يرهبه باسم الدين، موضحًا أن شهادة حسين يعقوب كاشفة لأمور كثيرة ويأتي خلفها تفسيرات عدة.

واسترجع كلام الشيخ محمد حسين يعقوب وقت الاستفتاء على الدستور، وقال مقولته الشهيرة من فوق المنير وقتئذ "غزوة الصناديق"، معلقًا "قتلوا الناس باسم الدين يامولانا".

وتابع "كنت أتمنى أن تخرج يومًا وتتحدث عمن يستخدموا الدين للنيل من مصر، ولكن لم تفعلها وتتحدث عن الخونة الإرهابيين الذي يقاتلون الجيش والشرطة والشعب، ملقتش ولا فيديو ولو عندك ابعت".

واختتم موسى، "ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من الجماعة الإرهابية التي كانت تتخذ الدين ذريعة لمهاجمة مصر والمصريين".

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