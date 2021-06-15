بعد اليورو .. الفيراري يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي مع فريقه علماً بأن عقده الحالي مع بطل الدوري الإنجليزي ينتهي في 2023.

وأكدت صحيفة تيلجراف البريطانية أن سترلينج سيجري مفاوضات مع مانشستر سيتي بعد اليورو من أجل حسم مستقبله.

ولفت موقعThe Athletic البريطاني أن سترلينج سيكون على إستعداد للرحيل عن مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في حالة سنحت الفرصة له.

وأفاد الموقع البريطاني بأن النجم الإنجليزي البالغ من العمر 26 عاماً ارتبط بالعديد من الأندية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين