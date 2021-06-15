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التجارة العالمية: اتفاق الطائرات بين أوروبا وأميركا يمكن أن يحقق "نتائج تاريخية"
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:18 م
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أشادت نجوزي اوكونجو إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية الثلاثاء 15 يونيو، بتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حل لنزاعهما بشأن دعم صناعة الطائرات، قائلة إن هذا يظهر أنه "حتى أكثر الخلافات التي تبدو أنها مستعصية يمكن حلها".
وقالت أوكونجو إيويلا، التي تولت منصبها في مارس وتهدف إلى إصلاح المنظمة التي مقرها جنيف "هذا الاتفاق يثبت أنه مع العمل الشاق والإرادة السياسية يمكن لأعضاء منظمة التجارة العالمية تحقيق نتائج تاريخية".
والنزاع الذي استمر 17 عاما كان أحد النزاعات الأطول أمدا في منظمة التجارة.
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