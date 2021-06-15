Advertisements

محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لأسرة الطالبة "داليا الخواجة"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
Advertisements
قدم مساء اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة الطالبة " داليا الخواجة " بمنزل الاسرة بحي غرب، مؤكدا علي ثقته في قضاء مصر العادل ونزاهة أحكامه لإعطاء كل ذي حق حقه.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تعازيه لأسرة الفقيدة داعيا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان مشيرا الي تقديم يد العون والدعم الكامل لوالديها في مصابهم الأليم.

لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي مصرعها أثناء عبورها شارع عاطف السادات بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بسبب سقوط عرق خشب من أعلى برج في تقاطع شارع عاطف السادات مع شارع صبري أبو علم، على رأسها أودى بحياتها.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير البحث الجنائي، بأستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمي الطالبة "د.خ " 18 عاما، طالبه بالصف الثالث الثانوي، والمقيمه بمدينة شبين الكوم، إثر سقوط عرق خشب من أعلى برج تحت الإنشاء في تقاطع أول شارع عاطف السادات"باريس" مع شارع صبري أبو علم، أودي بحياتها عقب نقلها للمستشفى.

أخبار تهمك

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 21 ساعة

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مدوية.. أول تحرك من الزمالك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 14 ساعة

الصخرة يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

موسيماني يحسم موقف معاري الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ حوالي 9 ساعات

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير مدربه بعد السقوط المدوي أمام سموحة

منذ ساعة و 28 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تمت.. رومانو يُعلن حسم برشلونة لصفقته الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:24 م

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

01:07 م

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:28 م

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

07:00 م

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة