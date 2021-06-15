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موسيماني يحسم موقف معاري الأهلي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، موقف لاعبي المارد الأحمر المعارين تمهيدا لعودة بعضهم في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

موقف معاري الأهلي 

ويملك الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عددا من لاعبيه المعارين لفرق الدوري المصري الممتاز، مثل عمار حمدى المعار إلى الاتحاد السكندري وأحمد ريان لسيراميكا كيلوباترا وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومحمد شكري لفريق سموحة السكندري، محمد فخري وشادي رضوان للبنك الأهلي وصالح نصر لوادى دجلة، بالإضافة إلى فارس طارق لفريق مصر المقاصة ومحمود الجزار وعربى بدر للجونة وعمرو جمال وأحمد علاء لنادي طلائع الجيش وأحمد العش المعار لفريق الإسماعيلي.

من جانبه استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على عودة كلا من، عمار حمدي وأحمد عبد القادر وأحمد ريان، من الإعارة في الموسم الجديد.

ولم يحسم موسيماني موقف محمد عبد المنعم ومحمد شكرى وعربى بدر وعمرو جمال وفارس طارق، بشأن عودتهم لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الموسم المقبل.

من جانبه قرر المدير الفني لفريق الأهلي استمرار إعارة كلا من محمد فخري وشادي رضوان وأحمد العش وصالح نصر، أو تسويقهم خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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