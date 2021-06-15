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الديهي لـ مذيع الجزيرة بعد تصريحه عن وزير الخارجية: "انتظر طردك قريبًا"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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استنكر الإعلامي نشأت الديهي، تصريح الإعلامي زين توفيق، مذيع "الجزيرة"، عبر صفحته على "تويتر"، تعقيبًا على حوار السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مع فضائية "الجزيرة"، والذي قال فيه: " الميكروفون ما بيتغيرشي، اللي تغير قلبك انت..وعجبي"، قائلًا: "كلام حواري".
 
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، مخاطبًا زين توفيق: "انتظر طردك من الجزيرة قريبًا، فأنت تعمل في الجزيرة بوق للإخوان وكاره لمصر، ولا أعلم سبب كرهك لمصر، وهذا الكلام عيب".

وتابع،: "ميكرفون الجزيرة تغير، والتعليمات الواردة للقناة تغيرت، ومديرك تغير ومدير برنامجك تغير وانت ستتغير قريبًا، فهذا كلام غير مقبول ولف ودوران وغمز ولمز، عايز اشوف هتغطي ازاي خبر لقاء وزير الخارجية بالأمير تميم بن حمد لتسليمه رسالة من الرئيس السيسي، وعايز أشوف هيغطي ازاي لما تميم ييجي يزور مصر".

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