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عاجل.. إثيوبيا تعرب عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لقرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مؤكدة أن الجامعة "أهدرت فرصة للعب دور بناء في حل الأزمة".

 

وأكدت الوزارة في بيان أن إثيوبيا "ترفض قرار جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة بشكل كامل".

 

وأشارت إلى أن سلطات البلاد ترى أن "التعاون والحوار هما سبيلا تحقيق الأمن المائي لأي من دول حوض النيل".

 

وكانت الدول العربية دعت اليوم الثلاثاء خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى الاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي.

 

وأكد وزراء الخارجية العرب أن "الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، وأعربوا عن رفضهم "أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل".

 

وطالب الوزراء إثيوبيا "بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد".

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الكلمات المفتاحية

مصر وسد النهضة سد النهضة اثيوبيا

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