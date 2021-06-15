نشأت الديهي: إثيوبيا تستخدم دبلوماسية السدود السياسية (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزير الري الإثيوبي أعلن تدشين سد آخر على نهر ديدسا، الذي يغذي النيل الأزرق في منطقة أوروما جنوب غرب البلاد، في رسالة من أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا لأهله وعشيرته، وأسموه سد "ري الغضب"، وتسميته لها نصيب من المفردات التي تشكلها؛ لأن الجانب الإثيوبي يسوق فكرة أنه غاضب من عدم اقتناع القوى العظمى بموقفه فيما يخص إقليم التيجراي، وأزمة المياه وسد النهضة، والمشكلات مع الدول الجارة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا تستخدم دبلوماسية السدود السياسية، وأبي أحمد يحاول الوصول لقلوب أبناء عشيرته من الأورومو ببناء هذا السد.



وتابع، أن مصر ليست ضد السدود، وهي تنشأ سدود في إفريقيا بتنزانيا، ولكن السدود لها قوانين وقواعد وأصول، وإنما ضد السدود عندما تبني من طرف واحد دون تنسيق مع الدول المتشاطئه، وعندما يكون السد داخلي ومقام على نهر داخلي فليس لنا علاقة به ولا يؤثر علينا في شيء.

