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الجامعة العربية: حريصون على عدم تحول أزمة سد النهضة لصراع عربي إفريقي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية في الامم المتحدة، إن مخرجات مؤتمر وزراء الخارجية العرب اليوم، والتوجه لمجلس الأمن يتزامن مع وجود جبهات مفتوحه لأثيوبيا لدى الامم المتحدة بخلاف سد النهضة، بداية من الحوار غير الرسمي الدائر الان على مستوى الامم المتحدة، فيما يخص أزمة إقليم "التيجراي".

وتابع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء،:" ليست هاتين الجبهتين فقط هما المفتوحتين على مصراعيهما داخل الامم المتحدة، فهناك جبهة ثالثة تتعلق بالأزمات الحدودية بين إثيوبيا والسودان من جهة، ومن جهة أخرى الارض نفسها المقام عليها السد".

ولفت إلى أن هناك جبهات أخرى تتعلق بالأوضاع المعيشية والانتخابات المقبلة المتأزمة، والتي تجعل مواقف رئيس الوزراء الاثيوبي متصلبة تجاه ملفات أخرى.

وشدد على أن هناك حرصًا عربيًا على عدم تحويل ملف سد النهضة إلى صراع عربي إفريقي، فهي قضية تنموية بالاساس، معقبًا: "نحن كعرب لا نعادي إفريقيا نهائيًا، ولا نراعي الحق الاثيوبي في التنمية، ولكن حريصين على التنمية، شريطة أن يكون عدم الاضرار بدولتي المصب في إطار حسن الجوار والعلاقات ".

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