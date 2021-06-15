شوقي غريب : واجهنا 50% من منتخبات الاولمبياد وديًا.. ونسعى لاستدعاء مصطفى محمد



أكد الكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري، أن المعسكر الأخير للمنتخب الأوليمبي الذي شارك في مبارتين وانتصرنا خلال المبارتين، مشددًا على أن المنتخب واجه 50% من الفرق التي صعدت للاولمبياد، كما أن مباريات الدوري بدأت من اليوم ويتم متابعة المباريات حتى يوم 30 من يونيو الحالي.



وأضاف "غريب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإعلان عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في الأولمبياد يكون 30 يونيو، حتى يكون هناك استعداد والتدريبات منذ بداية شهر 7 حتى بداية البطولة.



وأوضح أن محمد صلاح ومحمد الشناوي ومصطفى محمد لاعبين على مستوى عالي ونجوم كبار في الكرة المصرية، كما أن مصطفى من الفريق الأساسي ومن التيم الجيد للفريق، كما أنه تم التواصل مع نادية جالاتا سراي التركي لكي يتم استدعاءه في البطولة، منوهًا على أنه في البداية كان هناك تحفز على اللاعب بسبب المشاركة في دوري أبطال أوروبا.