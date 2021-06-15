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باحث يرصد تناقضات محمد حسين يعقوب أثناء إدلائه بشهادته في "قضية داعش إمبابة"
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:15 م
شيماء حسن
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قال محمد الدويك، باحث في الشئون الإسلامية، إن الشيخ محمد حسين يعقوب كان له رأي متشدد وقوي، حيث أنه لم يترك أمرا من أمور الدين أو الدنيا إلا وأفتى فيه، ولكنه اليوم يتبرأ من كل ذلك.
وأضاف "الدويك"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ محمد حسين يعقوب خلال جلسته اليوم تبرأ من سيد قطب وأفكاره.
وأوضح أن الإرهابيين الشباب كانوا أكثر صراحة ومصداقية مع أنفسهم أمام القاضي أكثر من الشيخ محمد حسين يعقوب نفسه، مشيرًا إلى أن جميع أحاديث الشيخ محمد حسين يعقوب تشير إلى أننا مجتمع فاسق، وأننا سلطة سياسية خارجة عن تعاليم الإسلام.
وتابع: تبرأ الشيخ محمد حسين يعقوب من جميع أفكاره كان موقف مخزي جدا، حيث أنه افتقد للشجاعة والمصداقية أمام القاضي، لافتًا إلى أن هؤلاء الشيوخ لديهم درجة عالية من الجهالة والالتواء والكذب.
وأضاف "الدويك"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ محمد حسين يعقوب خلال جلسته اليوم تبرأ من سيد قطب وأفكاره.
وأوضح أن الإرهابيين الشباب كانوا أكثر صراحة ومصداقية مع أنفسهم أمام القاضي أكثر من الشيخ محمد حسين يعقوب نفسه، مشيرًا إلى أن جميع أحاديث الشيخ محمد حسين يعقوب تشير إلى أننا مجتمع فاسق، وأننا سلطة سياسية خارجة عن تعاليم الإسلام.
وتابع: تبرأ الشيخ محمد حسين يعقوب من جميع أفكاره كان موقف مخزي جدا، حيث أنه افتقد للشجاعة والمصداقية أمام القاضي، لافتًا إلى أن هؤلاء الشيوخ لديهم درجة عالية من الجهالة والالتواء والكذب.
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