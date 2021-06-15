باحث يرصد تناقضات محمد حسين يعقوب أثناء إدلائه بشهادته في "قضية داعش إمبابة"

قال محمد الدويك، باحث في الشئون الإسلامية، إن الشيخ محمد حسين يعقوب كان له رأي متشدد وقوي، حيث أنه لم يترك أمرا من أمور الدين أو الدنيا إلا وأفتى فيه، ولكنه اليوم يتبرأ من كل ذلك.



وأضاف "الدويك"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ محمد حسين يعقوب خلال جلسته اليوم تبرأ من سيد قطب وأفكاره.



وأوضح أن الإرهابيين الشباب كانوا أكثر صراحة ومصداقية مع أنفسهم أمام القاضي أكثر من الشيخ محمد حسين يعقوب نفسه، مشيرًا إلى أن جميع أحاديث الشيخ محمد حسين يعقوب تشير إلى أننا مجتمع فاسق، وأننا سلطة سياسية خارجة عن تعاليم الإسلام.



وتابع: تبرأ الشيخ محمد حسين يعقوب من جميع أفكاره كان موقف مخزي جدا، حيث أنه افتقد للشجاعة والمصداقية أمام القاضي، لافتًا إلى أن هؤلاء الشيوخ لديهم درجة عالية من الجهالة والالتواء والكذب.

