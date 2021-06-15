Advertisements

باحث يرصد تناقضات محمد حسين يعقوب أثناء إدلائه بشهادته في "قضية داعش إمبابة"

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 10:15 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال محمد الدويك، باحث في الشئون الإسلامية، إن الشيخ محمد حسين يعقوب كان له رأي متشدد وقوي، حيث أنه لم يترك أمرا من أمور الدين أو الدنيا إلا وأفتى فيه، ولكنه اليوم يتبرأ من كل ذلك.

وأضاف "الدويك"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الشيخ محمد حسين يعقوب خلال جلسته اليوم تبرأ من سيد قطب وأفكاره.

وأوضح أن الإرهابيين الشباب كانوا أكثر صراحة ومصداقية مع أنفسهم أمام القاضي أكثر من الشيخ محمد حسين يعقوب نفسه، مشيرًا إلى أن جميع أحاديث الشيخ محمد حسين يعقوب تشير إلى أننا مجتمع فاسق، وأننا سلطة سياسية خارجة عن تعاليم الإسلام.

وتابع: تبرأ الشيخ محمد حسين يعقوب من جميع أفكاره كان موقف مخزي جدا، حيث أنه افتقد للشجاعة والمصداقية أمام القاضي، لافتًا إلى أن هؤلاء الشيوخ لديهم درجة عالية من الجهالة والالتواء والكذب.

أخبار تهمك

الصخرة يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

موسيماني يحسم موقف معاري الأهلي

منذ نصف ساعة

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير مدربه بعد السقوط المدوي أمام سموحة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مدوية.. أول تحرك من الزمالك لضم بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كريم فؤاد يتجاهل اتصالات بيراميدز ويوقع رغبة انتقال للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب يبدي موقفه النهائي من ضم صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

تمت.. رومانو يُعلن حسم برشلونة لصفقته الرابعة

منذ حوالي 5 ساعات

خبير يكشف عن مقترح إثيوبي لـ سد النهضة: "عايزة تدخلنا متاهات لـ10 سنين"

منذ حوالي 14 ساعة

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

منذ حوالي 6 ساعات

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة من "الزراعة" مع اقتراب عيد الأضحى

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:24 م

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 من الموقع الرسمي

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

01:07 م

الجناح الطائر.. الزمالك يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:28 م

مفاجأة كبرى.. نجم الأهلي السابق يعطي الضوء الأخضر للانتقال إلى الزمالك

07:00 م

الرئيس السيسى يوقع قانونا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق "تحيا مصر"

04:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة